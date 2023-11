Fostul selectioner al Angliei, Terry Venables, a murit la varsta de 80 de ani, in urma unei boli indelungate, scrie BBC.Venables a condus Anglia din 1994 pana in 1996, conducand-o in special pana in semifinalele Euro 96 pe teren propriu.De asemenea, a mai fost antrenor la Barcelona, Tottenham si Australia."Suntem total devastati de pierderea unui sot si tata minunat, care s-a stins in pace ieri, dupa o lunga boala", se arata intr-un comunicat al familiei."Am cere sa ni se acorde ... citeste toata stirea