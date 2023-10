Doua alpiniste, care erau in competitie sa vada cine va fi prima femeie din America ce reuseste sa escaladeze toate cele 14 varfuri montane de peste 8.000 de metri altitudine, au murit in timpul ultimei ascensiuni pe care o mai aveau de realizat pentru a stabili recordul, potrivit New York Post.Gina Rzucidlo, Anna Gutu si ghizii lor nepalezi si-au pierdut viata in doua avalanse diferite care s-au produs in timp ce se urcau weekendul trecut pe muntele Shishapangma din Tibet. Moartea lui Gutu ... citeste toata stirea