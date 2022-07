Doua victorii in doua zile pentru Poli in Bulgaria

Politehnica Iasi a intensificat ritmul disputarii meciurilor de verificare in cantonamentul din Bulgaria. Astfel, trupa pregatita de Claudiu Niculescu a jucat doua meciuri in doua zile.Sambata, jucatorii utilizati mai putin pana acum s-au confruntat cu nigerienii de la FC Mavlon, de care au trecut cu 2-1 (0-1). Adai a deschis scorul in minutul 28, iar Cracea ('56) si Pelivan ('70) au punctat dupa pauza. Poli a inceput meciul in formula Dohotariu - Kouadio, Ungurenasu, Ciaun, Stefanovici - ... citeste toata stirea