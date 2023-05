Cupa Angliei este una dintre cele mai prestigioase competitii fotbalistice din intreaga lume. De altfel, statutul sau special in lumea fotbalului este indicat si de vechimea turneului, care este cel mai longeviv din intreaga istorie a acestui sport.Prima editie a FA Cup a avut loc in 1871-1872. In acest sezon, finala va fi una cu totul si cu totul deosebita. Asta deoarece se vor intalni in actul final chiar marile rivale din Manchester.Man. City - Man. United, finala de vis pe Wembley! ... citeste toata stirea