Dupa un parcurs stralucitor, atacantul francez Karim Benzema, unul dintre cei mai buni jucatori din lume, pleaca de la Real Madrid.El a venit la Real Madrid in 2009. La 35 de ani, el ar urma sa joace in Arabia Saudita. Karim a castigat Balonul de Aur in 2022."Real Madrid CF si capitanul nostru Karim Benzema au cazut de acord sa puna capat perioadei sale stralucitoare si de neuitat ca jucator al clubului nostru", a anuntat duminica clubul merengue pe site-ul sau.Benzema este al cincilea ... citeste toata stirea