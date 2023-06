Dupa mai bine de un an de zile, Ovidiu Hategan va conduce din nou la centru un meci oficial, informeaza frf.ro.Arbitrul in varsta de 42 de ani a fost delegat de CCA la partida Unirea Ungheni - Corvinul Hunedoara, mansa tur a barajului de promovare in Liga 2. Meciul se va juca sambata, 3 iunie, de la ora 18:00, si va fi transmis in direct pe platforma www.frf.tv, la fel ca si celelalte 4 partide din play-off-ul de promovare in al doilea esalon.Hategan va fi ajutat de asistentii Sebastian ... citeste toata stirea