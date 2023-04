Administratia Iasului isi doreste sa transforme orasul intr-o capitala europeana a Esports-ului si exista discutii ca in viitor Federatia Europeana de Esports sa aiba sediul la Iasi. Anul acesta, va gazdui, pe langa cel mai mare campionat de esports organizat vreodata in Romania, si doua summit-uri importante despre domeniul sporturilor electronice: summit-ul romanesc, care va avea loc in luna iunie, si summit-ul european, organizat de European Esports Federation, care se va desfasura spre ... citeste toata stirea