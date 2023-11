Astazi, de la ora 17:30, la Sibiu, FC Hermannstadt - Politehnica Iasi, in etapa a XVII-a a Ligii I de fotbalPoli Iasi pleaca astazi in sprintul de final de an al competitiilor interne. Sprint in care, cu o singura exceptie, echipele de Liga I vor mai disputa cinci meciuri oficiale in campionat si unul in Cupa Romaniei. Exceptia e chiar Poli, care, trantita de pamant in play-off-ul Cupei de o formatie din esalonul trei, Zalau, va juca doar in campionat.Primul pas pentru Iasi in sprintul ... citeste toata stirea