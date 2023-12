Echipa feminina de gimnastica artistica s-a calificat, pentru prima data in ultimii 12 ani, la Jocurile Olimpice, si urmeaza sa mearga la Paris, insa Federatia de Gimnastica face apel la donatori sa ajute lotul: nu mai are bani pentru antrenamente, scrie romania.europalibera.org.In lotul extins sunt 15 gimnaste, iar pentru olimpiada vor fi selectate in urmatoarele saptamani, doar cinci dintre ele.Conform romania.europalibera.org, Federatia ar avea nevoie de doua milioane de euro pana anul ... citeste toata stirea