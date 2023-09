Echipa feminina de tenis de masa a Romaniei a fost invinsa, duminica, de Germania, scor 3-0, in finala Campionatuluii European de la Malmo. Nationala a obtinut argintul si in 2021, la Cluj-Napoca. Germania a castigat aurul continental si a obtinut calificarea la JO de la Paris.Elizabeta Samara, Bernadette Szocs, Adina Diaconu, Andreea Dragoman, Elena Zaharia si antrenorii Viorel Filimon, Mihaela Steff au tinut echipa Romaniei in topul continental."In ciuda scorului finalei, Romania - ... citeste toata stirea