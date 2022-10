Echipa lui Becali, un nou meci fara victorie in cea mai slaba competitie europeana

Echipa belgiana Anderlecht a terminat la egalitate joi, pe teren propriu, cu formatia FCSB, scor 2-2, in etapa a cincea a grupelor Conference League.La Bruxelles, Anderlecht a deschis scorul in minutul 36, prin Verschaeren. FCSB a egalat in minutul 60, cand Compagno a inscris cu o lovitura de cap. Belgienii au preluat conducerea in minutul 75, la golul lui Vertonghen, insa bucurestenii au egalat rapid, prin Dawa, in minutul 82.S-a incheiat 2-2, iar FCSB, cu doua puncte in grupa B, nu mai ... citeste toata stirea