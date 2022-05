Echipa lui Ianis Hagi va juca astazi finala Ligii Europa cu Eintracht Frankfurt

Echipa germana Eintracht Frankfurt va infrunta pe Glasgow Rangers, formatia lui Ianis Hagi, miercuri, de la ora 22.00, in finala Ligii Europa, a doua competitie europeana la nivel de cluburi.Meciul va avea loc la Sevilla, miercuri, de la ora 22.00, pe stadionul Ramon Sanchez-Pijzuan. Eintracht este castigatoare a Cupei UEFA in 1980, iar Glasgow Rangers a Cupei Cupelor in 1972.Echipe probabile: Eintracht Frankfurt: Trapp - Toure, Tuta, N'Dicka - Knauff, Sow, Rode, Kostic; Hauge - Kamada, ... citeste toata stirea