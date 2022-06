Echipa Manchester United confirma plecarea mijlocasului Paul Pogba

Manchester United a anuntat, miercuri, ca mijlocasul francez Paul Pogba, care a ajuns la final de contract, va parasi clubul in aceasta vara, informeaza BBC."Clubul poate anunta ca Paul Pogba va pleca de la Manchester United la sfarsitul lunii iunie, cand ii expira contractul", au scris "Diavolii Rosii", in contextul in care zvonuri insistente il dau pe castigatorul Cupei Mondiale din 2018 la Juventus, unde a mai jucat din 2012 pana in 2016.Pogba, in varsta de 29 de ani, a costat-o pe ... citeste toata stirea