Selectionerul Edward Iordanescu a trimis 17 convocari preliminare pentru fotbalisti de la cluburi din afara Romaniei.Numarul jucatorilor care au primit convocare preliminara este mai mic decat la precedentele actiuni deoarece selectionerul, avand in vedere ca este final de sezon, a preferat sa nu strice pauza competitionala si inceputul pregatirii altor fotbalisti care ar fi avut sanse mai mici de a fi convocati. In plus, pe lista initiala s-au aflat si alti jucatori, dar acestia sunt in ... citeste toata stirea