Selectionerul Edward Iordanescu a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca Romania depinde doar de ea in ultimele meciuri de calificare la Euro-2024."Depindem doar de noi. Ar fi fost mult mai usor daca am fi castohat cu Belarus. Mai avem 3 jocuri, avem nevoiede patru puncte sau de sase. Ramanem cu sanse importante si neinvinsi in grupa. Vreau sa multumesc copiilor, pentru ca stiu ca se bucura sa fie alaturi de noi, multumesc parintilor ca ii lasa si profesorikor ca ii insoiesc. Le ... citeste toata stirea