Edi Iordanescu a debutat cu infrangere pe banca echipei nationale: Romania - Grecia, scor 0-1

Reprezentativa Romaniei a fost invinsa, vineri seara, pe stadionul Steaua, cu scorul de 1-0 (1-0), de selectionata Greciei, intr-un meci amical, primul pentru tricolori cu Edward Iordanescu selectioner.Golul a fost marcat de Bouchalakis, in minutul 39, cu o lovitura cu capul din 7 metri. In minutul 23, grecii au marcat prin Giakoumakis. Reusita oaspetilor a fost anulata pentru ofsaid dupa aproape un minut, in momentul in care mingea fusese pusa la centru terenului pentru a se relua jocul.