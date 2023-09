Selectionerul Edward Iordanescu si-a felicitat jucatorii pentru victoria cu Kosovo, scor 2-0, in preliminariile Euro-2024, si a recunoscut ca la ratarea penaltiului de catre Nicolae Stanciu i-a fost teama ca tricolorii sa nu se "cutremure emotional"."Aveam nevoie mare de aceasta victorie. As dedica victoria fanilor, si in mod special celor care au fost sambata si nu le-am putut oferi victoria. Felicit echipa, baietii, au artat caracter mult si inima mare. Sunt trei puncte mari. O parte ... citeste toata stirea