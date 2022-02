Egipt cere amanarea pentru luni a meciului pentru finala CAN

Egiptul ii cere Confederatiei Africane de Fotbal ca finala Cupei Africii pe Natiuni (CAN), programata duminica, sa se dispute luni, a anuntat antrenorul secund al egiptenilor, Diaa al-Sayed, potrivit AFP."Ii cer CAF va finala sa se dispute luni", a spus Al-Sayed dupa calificarea in ultimul act al CAN. "Senegal are o zi in plus pentru recuperare dupa semifinale si sper ca asa cum a fost mutata finala mica sa se poata modifica si prgramul finalei mari", a adaugat antrenorul.Reprezentativa ... citeste toata stirea