Reprezentativa Egiptului s-a calificat, duminica, in semifinalele Cupei Africii pe Natiuni, trecand in sferturi de Maroc, la Yaounde, scor 2-1 dupa prelungiri.Maroc a condus cu 1-0, prin golul marcat de Boufal, in minutul 7, din penalti. Pentru Egipt au inscris Salah '53 si Trezeguet '100. Sambata s-au calificat in semifinale Camerun ... citeste toata stirea