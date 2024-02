Elena Ribakina a castigat turneul de la Abu Dhabi, al doilea sau trofeu din acest sezon

Elena Ribakina, locul 5 mondial, a castigat al doilea sau trofeu din acest sezon, impunandu-se cu scorul de 6-1, 6-4 in finala turneului Mubadala Abu Dhabi Open, duminica, in fata Dariei Kasatkina, locul 14 WTA, potrivit news.ro.Trofeul de la Abu Dhabi este al saptelea din cariera pentru Ribakina in circuitul WTA si al patrulea pe hard. In 2024, Ribakina a triumfat si la Brisbane.Cap de serie numarul 1 la un turneu pentru a doua oara in cariera, ... citește toată știrea