Elvetia si Romania se vor intalni, luni, de la ora 21:45, la Lucerna, in Grupa I a preliminariilor EURO 2024.Dupa trei partide disputate in grupa, Elvetia ocupa primul loc, cu maximum de puncte.La randul ei, Romania se afla pe pozitia secunda, cu 7 puncte acumulate.Mesaj razboinic al lui Edi IordanescuSelectionerul Romaniei, Edi Iordanescu, a prefatat meciul de la Lucerna. Aceasta a spus ca Elvetia are o echipa ... citeste toata stirea