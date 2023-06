Emerson Palmieri, fundasul stanga al echipei West Ham United, a devenit primul jucator din istorie care a reusit sa castige toate cupele europene de fotbal, dupa succesul obtinut alaturi de "ciocanari" in finala Europa Conference League, miercuri seara la Praga, in fata formatiei Fiorentina (2-1), informeaza mass-media italiana.In varsta de 28 de ani, Emerson Palmieri s-a nascut in Brazilia si a sosit in fotbalul european in 2014, cand a semnat cu Palermo, de unde a ajuns apoi la AS Roma.In ... citeste toata stirea