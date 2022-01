Emma Raducanu a fost hartuita de un barbat care a venit de mai multe ori la locuinta ei din Londra

Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu a afirmat ca nu se mai simte in siguranta in propria ei casa, dupa ce a fost hartuita de un barbat, care a venit la locuinta ei de trei ori si a furat un pantof al tatalui ei drept "suvenir", relateaza Daily MailCampioana de la US Open, in varsta de 19 ani, a spus politistilor ca "se uita in mod constant peste umar", dupa ce un fost sofer de la Amazon i-a gasit adresa si i-a lasat biletele, flori si chiar decoratiuni de Craciun.Dupa ce a urmarit-o ... citeste toata stirea