Emma Raducanu, accidentata, nu va juca la Transylvania Open

Jucatoarea britanica de origine romana Emma Raducanu, numarul 67 mondial, a anuntat, joi, ca trebuie sa se retraga de la editia 2022 a turneului de tenis Transylvania Open (WTA 250) din cauza unei accidentari, potrivit unui comunicat publicat de organizatori.Emma Raducanu, care a jucat in aceasta saptamana la turneul de la Ostrava, a suferit o accidentare la incheietura unei maini si e nevoita sa-si incheie sezonul prematur. In varsta de 19 ani, campioana de la US Open din 2021 primise un ... citeste toata stirea