Emma Raducanu este increzatoare inainte de Australian Open: Ma simt bine si voi da tot ce am mai bun

Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu a afirmat ca are "deplina incredere" ca accidentarea la glezna suferita in urma cu noua zile nu ii va afecta participarea la Australian Open, relateaza BBC.Britanica in varsta de 20 de ani si-a rasucit glezna stanga la Auckland in urma cu noua zile, dar spune ca este pregatita sa joace la Melbourne. Raducanu, locul 75 WTA, o intalneste, luni, in primul tur pe germanca Tamara Korpatsch, locul 74 mondial.."Am reusit sa ma pregatesc, desi mai putin ... citeste toata stirea