Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu va rata doua mari turnee de tenis din acest an, Openul Frantei si Wimbledon, intrucat va recupera dupa o operatie la mana si glezna, "pentru urmatoarele cateva luni", scrie BBC.Ea a postat o fotografie in care apare pe un pat de spital cu mana dreapta bandajata, precizand ca a fost supusa unei "interventii minore" la ambele maini.Raducanu, in varsta de 20 de ani, a suferit serie de accidentari de la uimitoarea ei victorie de la US Open 2021."Ma ... citeste toata stirea