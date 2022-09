Emma Raducanu, victima succesului: Cum s-a ales praful de cariera ei, cu contributia tatalui

In decurs de un an, o adolescenta a fost ametita de lumina reflectoarelor si de obligatiile contractuale cu marile branduri care s-au napustit asupra ei. Rezultatul: o cadere dureroasa, prevazuta de specialisti, care s-a incheiat cu o eliminare in turul I de la US Open.Emma Raducanu (Marea Britanie, 19 ani) e definitia sportivei care a avut o ascensiune fulminanta, miraculoasa aproape, urmata de o cadere zgomotoasa!Se vede, inca o data, cat de dur poate fi contactul cu succesul la o varsta ... citeste toata stirea