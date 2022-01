Entuziasm redus la jumatate

La Australian Open, Jaqueline Cristian si Gabriela Ruse au fost invinse de adversare puternice, iar la dublu n-a trecut decat Raluca OlaruDupa primele doua zile cu evolutii excelente ale sportivelor romane la Australian Open, ieri au venit si primele deziluzii, din partea jucatoarelor de viitor ale Romaniei. Sa recunoastem, Jaqueline Cristian si - mai ales - Gabriela Ruse - si-au depasit nitel conditia in primul, dar ele au nimerit si in runda secunda peste jucatoare superioare in clasament ... citeste toata stirea