Erik ten Hag spune ca nu stia ca Cristiano Ronaldo isi doreste sa plece de la Manchester United

Erik ten Hag, antrenorul echipei Manchester United, a aflat in acelasi timp cu toata lumea despre dorinta lui Cristiano Ronaldo de a parasi clubul. A fost in timpul interviului exploziv al portughezului la TalkTV, in care acesta a spus ca nu il respecta pe tehnicianul batav.Dupa acest interviu, Manchester United a reziliat contractul portughezului, care revenise la club in august 2021. "Voia sa plece, era destul de clar. Iar cand un jucator nu mai vrea sa fie la un club, trebuie sa plece", a ... citeste toata stirea