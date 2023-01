Esec usturator al Politehnicii in primul amical al anului. 2-4, pe teren propriu, cu o echipa de Liga a III-a!

Politehnica Iasi a disputat vineri, la pranz, prima partida din 2023. Pe terenul sintetic din Copou, viceliderul Ligii a II-a de fotbal, care a contat pe multi juniori si jucatori aflati in probe, s-a confruntat, intr-un meci amical, cu Bucovina Radauti. Oaspetii ocupa locul II in clasamentul Seriei I a Ligii a III-a, la mare distanta de lider, Foresta Suceava.Desi au facut deplasarea la Iasi in ziua jocului, bucovinenii au controlat prima repriza. Radauti a condus chiar si cu 3-0 (au inscris ... citeste toata stirea