Poli continua sa aduca jucatori la probe pentru a incerca intarirea lotului. Astazi sunt asteptati in Iasi alti doi fotbalisti tineri.Este vorba de jucatorul de banda stanga Bogdan Marian (foto) si mijlocasul central Cazimir Buturuga.Marian este nascut pe 4 decembrie 2004 la Baia Mare si a ajuns in Anglia la nici trei ani. El a fost crescut de cunoscutul club englez Watford, unde a fost legitimat din anul 2013 si a fost imprumutat in sezonul trecut la Tring Athletic (Liga a IX-a) si la AFC ... citeste toata stirea