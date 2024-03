EXCLUSIV: Un portughez, bun cunoscator al Superligii, mare favorit de a veni antrenor la Poli!

Demiterea lui Leo Grozavu din functia de antrenor a Politehnicii Iasi, aparuta sambata seara, dupa meciul pierdut la Botosani, a fost urmata de cautarea unor solutii de numire a unui nou tehnician.Pentru a nu pati precum Petrolul Ploiesti, care l-a asteptat in zadar zile in sir pe Marius Sumudica, sefii lui Poli au eliminat rapid de pe lista variantele incerte. Este vorba de Sumudica si Liviu Ciobotariu, dornici de a lucra in strainatate, si Eugen Neagoe, care are un contract ferm cu FC Arges. ... citește toată știrea