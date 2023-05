Echipa Farul Constanta a invins sambata, pe teren propriu, scor 7-2, formatia Rapid Bucuresti, in primul meci al etapei a 7-a din play-off-ul Superligii.Rapid a suferit o umilinta inexplicabila la Ovidiu, unde a fost invinsa categoric de Farul, cu 7-1. Gazdele au deschis scorul foarte rapid, dupa ce in startul partidei Mazilu a cazut in careu in urma unui contact cu portarul Moldovan si arbitrul Catalin Popa a dictat penalti. A executat Alibec si a inscris. Tudor Baluta a majorat scorul in ... citeste toata stirea