Farul Constanta a ratat calificarea in grupele Europa Conference League la fotbal dupa ce a fost invinsa de formatia finlandeza HJK Helsinki cu scorul de 2-0 (1-0), joi seara, pe Helsinki Football Stadium, in mansa secunda a play-off-ului.Dupa o victorie cu 2-1 la Ovidiu, Farul a facut un meci slab in Finlanda si s-a inclinat prin golurile marcat de Bojan Radulovic (20, 70), parasind competitia. Jucatorii antrenati de Gheorghe Hagi au facut destul de multe greseli, iar doua le-au fost fatale, ... citeste toata stirea