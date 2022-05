FC Brasov a castigat, sambata, si partida retur a barajului pentru mentinerea in Liga 2, cu Politehnica Timisoara scor 1-0, astfel ca va evolua si in sezonul viitor in esalonul secund.Unicul gol al meciului a fost marcat de Milcho Angelov in minutul 71.Politehnica Timisoara este ce-a de-a ... citeste toata stirea