Federatia a decis: Anatoli Timosciuk sters din istoria fotbalului ucrainean

Comisia de Control si Disciplina a Federatiei Ucrainene de Fotbal a decis, ca urmare a unei propuneri a Comisiei de Etica si Fair Play, ca fostul international Anatoli Timosciuk, in prezent antrenor secund la Zenit Sankt Petersburg, sa piarda titlurile si diplomele obtinute in Ucraina si sa nu mai poata activa toata viata in fotbalul ucrainean.Deciziile sunt urmatoarele:Ca Timosciuk sa fie privat de licenta Pro de antrenor emisa de Centrul de Licentiere al UAF;Ca administratia UAF sa ... citeste toata stirea