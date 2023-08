Federatia Belgiana de Fotbal (RBFA) a anuntat, vineri, ca incepand la meciul din 12 septembrie cu Estonia, de la Bruxelles, imnul national va fi intonat intr-o varianta in trei limbi: franceza, olandeza si germana."Cunoasterea imnului national belgian este in stagnare, atat la jucatori, cat si la suporteri. Federatia doreste sa remedieze acest lucru prin relansarea Brabanconne (...) pe care toata lumea il va canta de acum inainte in trei limbi nationale", a explicat RBFA intr-un comunicat, ... citeste toata stirea