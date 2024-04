Federatia germana va schimba fonturile numerelor de pe tricourile echipei nationale pentru ca seamana cu simboluri naziste

Federatia germana de fotbal (DFB) a anuntat, luni, ca va schimba fontul caracterelor folosite pentru numerele tricourilor echipei nationale, pe care cifra 4 seamana cu insemnul nazist SS, informeaza AFP.Intr-un comunicat dat publicitatii, DFB precizeaza ca aceasta asemanare nu a fost reperata in niciun moment al procesului de creare si apoi de omologare a tricourilor desemnate pentru EURO 2024, competitie pe care Germania o va organiza in perioada 14 iunie-14 iulie.Dar in fata criticilor, ... citește toată știrea