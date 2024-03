Felipe Massa ataca in justitie Formula 1 pentru titlul mondial din 2008

Brazilianul Felipe Massa, in varsta de 42 de ani, a intentat un proces la Inalta Curte din Londra impotriva Formula One Management (FOM), a fostului sef al Formulei 1, Bernie Ecclestone, si a FIA. Fostul pilot Ferrari spera sa obtina recunoasterea faptului ca ar fi trebuit sa fie campion mondial in 2008 si o compensatie financiara.Titlul din 2008, primul din cele sapte castigate de Lewis Hamilton, a fost decis la limita, brazilianul terminand la doar un punct in spatele britanicului. Insa ... citește toată știrea