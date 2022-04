Fetele merg la Euro2022

Cu Cristina Neagu in zi de gratie, nationala feminina de handbal a invins Austria la scor, in meci decisivNationala de handbal feminin a Romaniei a invins duminica, la Ramnicu Valcea, reprezentativa Austriei, scor 38-29 (19-13), in ultimul meci din grupa a doua preliminara a Campionatului European din 2022 si s-a calificat la turneul final. Tricolorele, sustinute de un public fierbinte, au controlat jocul de la un capat la altul, cu o singura sincopa, egalarea din min. 14, 8-8. La pauza, ... citeste toata stirea