FIFA a decis: Japonia a castigat la masa verde meciul cu Coreea de Nord, in calificarile la Cupa Mondiala 2026

Japonia a fost notificata de FIFA cu privire la victoria sa cu 3-0 la masa verde, in fata Coreei de Nord, in meciul de calificare la Cupa Mondiala 2026, dupa ce nord-coreenii au anulat meciul."Comisia de Disciplina a Fifa ne-a informat (sambata) despre decizia sa de ne acorda victoria cu 3-0 in fata Coreei de Nord", a explicat Federatia Japoneza de Fotbal intr-un comunicat.Coreea de Nord trebuia sa gazduiasca meciul de calificare la 26 martie, la Phenian, dar cu cinci zile inainte de ... citește toată știrea