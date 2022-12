Fiica lui Pele a postat o fotografie de grup din spitalul in care este internat starul brazilian. "Chiar si in tristete, trebuie sa fim recunoscatori. Inca o noapte cu el"

Familia lui Pele a petrecut Craciunul in spitalul Spitalul Albert Einstein, unde este internat starul brazilian, iar fiica fostului fotbalist a postat o fotografie de grup in social media. "Inca o noapte cu el", a scris ea."Avem mereu multe lucruri pentru care trebuie sa fim recunoscatori, chiar si petrecand Craciunul in spital suntem constienti de privilegiul de a fi intr-un spital ca acesta. Sa il vedem pe tatal noostru tratat de acesti profesionisti, super competenti si extrem de afectuosi. ... citeste toata stirea