Antrenorul Jose Mourinho a declarat, miercuri seara, ca este foarte mandru de jucatorii echipei AS Roma, care au pierdut un meci, dar nu si demnitatea, in finala Ligii Europa."Am simtit presiunea in fata unei echipe care are mai mult talent decat noi. Am pierdut un meci, dar nu si demnitatea. Niciodata nu am plecat acasa mai mandru ca astazi, nici macar atunci cand ... citeste toata stirea