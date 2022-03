Finis strans in Formula 1

La Jeddah, in Marele Premiu al Arabiei Saudite, Max Verstappen l-a devansat pe Charles Leclerc cu jumatate de secunda *monegascul ramane lider in clasamentul pilotilorOlandezul Max Verstappen (Red Bull Racing) a castigat, duminica, Marele Premiu al Arabiei Saudite, a doua etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, pe circuitul de la Jeddah. Campionul mondial en-titre a fost mai rapid cu 549 de miimi decat monegascul Charles Leclerc (Ferrari) care se impusese in Marele Premiul al Bahrainului, ... citeste toata stirea