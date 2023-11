Fiul cel mic al lui Zlatan Ibrahimovici, Vincent, a fost convocat pentru prima data la nationala U15 a Suediei. Produs al generatiei 2008 si mijlocas la echipele de tineret ale lui AC Milan, ca si fratele sau mai mare Maximilian (nascut in 2006), el se va alatura unui grup de 66 de jucatori la Stockholm, intre 4 si 7 decembrie."Este un jucator interesant. Paseaza foarte bine, intelege bine jocul si este bun in fata portii. Este un mijlocas bun si sunt fericit ca voi avea in curand ocazia sa-l ... citeste toata stirea