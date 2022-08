Florin Bratu nu mai este selectionerul nationalei under 21

Federatia Romana de Fotbal si selectionerul nationalei under 21, Florin Bratu, au convenit, de comun acord, sa inceteze colaaborarea, informeaza FRF.In varsta de 42 de ani, Florin Bratu a preluat selectionata U21 in august 2021 si a strans pe banca acesteia 8 meciuri de pregatire, avand un bilant de 2 victorii, 2 egaluri si 4 infrangeri.Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichita, in urma consultarilor din cadrul Comisiei Tehnice, va inainta presedintelui Federatiei Romane de Fotbal, Razvan ... citeste toata stirea