Floyd Mayweather ramane neinvins. El l-a invins pe luptatorul de MMA Mikuru Asakura

Floyd Mayweather ramane neinvins. Fostul campion mondial la box l-a invins pe luptatorul de MMA (arte martiale mixte) Mikuru Asakura prin knockout, duminica, la Tokyo, intr-un meci demonstrativ.Americanul s-a impus in repriza a doua, dupa ce si-a trimis adversarul la podea cu o directa de dreapta.In lipsa arbitrilor-judecatori, acest meci nu va fi contabilizat in palmaresul lui Mayweather, in varsta de 45 de ani, care are 50 de victorii.Asakura este o vedeta japoneza de MMA in varsta ... citeste toata stirea