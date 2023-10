McLaren a angajat-o pe filipineza Bianca Bustamante, care a devenit astfel prima femeie din programul sau de dezvoltare a pilotilor, a anuntat echipa de Formula 1, citata de DPA.Bustamante a debutat in curse in 2022, in competitia feminina W Series, iar in acest an a luat startul in competitia inaugurala feminina F1 Academy cu echipa Prema Racing, obtinand doua victorii si doua clasari pe podium. Filipineza ocupa locul sapte in clasamentul F1 Academy, inaintea ultimelor doua curse de la ... citeste toata stirea