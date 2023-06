Fostul primar al municipiului Buzau Constantin Boscodeala a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu in forma continuata cu producerea de consecinte deosebit de grave. El este acuzat de procurorii DNA de finantarea nelegala a unor cluburi sportive.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti anunta, joi, printr-un comunicat de presa, ca au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a fostului primar al municipiului Buzau Constantin ... citeste toata stirea