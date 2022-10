Fostul antrenor grec al echipei de baschet Politehnica a dat in judecata Primaria. Vrea 131.000 lei

Fostul antrenor de baschet al Politehnicii isi cere in instanta leafa ramasa neincasata de la club. Decizia municipalitatii de acum cinci ani de a intrerupe finantarea oricarui sport de echipa in afara fotbalului a lasat clubul de baschet fara principala sursa de venituri determinand desfiintarea ei.Ioannis Tsirogiannis s-a adresat instantei in iulie 2019, la mai bine de un an de cand ramasese fara locul de munca de la Iasi. Originar din Salonic, Tsirogiannis a fost desemnat antrenor al CS ... citeste toata stirea